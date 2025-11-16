Ликсутов: в Москве налажено качественное производство детских товаров

В российской столице действует множество предприятий, выпускающих широкий ассортимент продукции для детей и их матерей. В настоящее время забота о материнстве и детстве – приоритетное направление социальной стратегии города, об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Московские производители, включая заводы и фабрики, активно участвуют в этой работе, предлагая высококачественные и безопасные товары для матерей и их детей.

О поддержке

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает поддержку компаниям, которые специализируются на детских товарах. Столичные предприятия выпускают на рынок конкурентоспособную продукцию: одежду, обувь, продукты питания, игрушки, образовательное оборудование и другие изделия для мам и детей. Они активно увеличивают производственные мощности и ассортимент, чтобы удовлетворить спрос потребителей. Например, за девять месяцев 2025 года выпуск трикотажной и вязаной одежды, аксессуаров для малышей вырос на 34%, а хлопчатобумажных изделий – более чем в полтора раза, или на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказал Ликсутов.

В период с января по сентябрь 2025 года московские предприятия произвели более 187 тысяч единиц трикотажных и вязаных костюмов, включая комбинезоны, а также свыше 22 тысяч ползунков.

Что производят в Москве

Столичная компания «Товары малышам», специализирующаяся на производстве детской одежды и аксессуаров, уже более 20 лет присутствует на рынке. За это время компания выпустила миллионы изделий, предназначенных для покупателей по всей России. В ассортимент входят нательные комбинезоны и слипы, боди и ползунки, футболки и кофты, шапки и чепчики, трикотажные комплекты для выписки из роддома, утепленные варианты, а также пеленки, банные полотенца и другие товары для детей в возрасте до трех лет.

Компания «Свет Мария», являясь одним из первых разработчиков аксессуаров для купания новорожденных, успешно внедрила и запатентовала ряд изделий, облегчающих процесс купания. Среди них – гамаки, обеспечивающие поддержку тела и головы в комфортном положении, а также валики или матрасы с увеличенным подголовником. Помимо этого, компания производит чепчики и воротники, снижающие нагрузку на шейный отдел. В дополнение к этому, в ассортименте представлена одежда для новорожденных.

Группа компаний «Ортомода» занимается созданием детской ортопедической обуви, основываясь на рекомендациях врачей-ортопедов и используя передовые технологии в производственном процессе.

«Столичные промышленники также снабжают москвичей и жителей регионов России детским питанием. В Москве его производят сразу два завода. Офсетный контракт на поставку для молочно-раздаточных пунктов город заключил в 2020 году. Это позволило решить важную задачу – обеспечить молочные кухни локальными товарами. Во время исполнения инвестиционных обязательств по офсету молокозаводы прошли масштабную модернизацию. С начала этого года более 35 тысяч тонн продукции поступило на московские кухни», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В Москве детское питание производят Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты. Они создают широкий спектр продукции, включая творожки, фруктовые, овощные и мясные пюре, соки, кисломолочные напитки, адаптированные смеси и готовые жидкие каши.

Начиная с 2022 года Царицынский молочный комбинат, являясь единственным в столице, наладил выпуск сухой молочной смеси, предназначенной для новорожденных. Производство осуществляется на специализированных линиях. Лианозовский молочный комбинат также располагает отдельным корпусом, предназначенным для изготовления продуктов для детей.

Многочисленные товары для детской гигиены и ухода предлагают и компании, специализирующиеся на косметике. К примеру, компания «СВОБОДА», имеющая богатую историю, всегда производила продукцию для самых маленьких. С 1954 года было выпущено более 450 миллионов единиц крема «Детский». Около 25% текущего ассортимента компании ориентировано на детей – это разнообразные виды мыла с нейтральным уровнем pH, зубные пасты, кремы и другие продукты.