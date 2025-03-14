Ликсутов: в Москве фиксируют стабильный рост выпуска продуктов питания

В столице производство пищевой продукции за минувший январь выросло более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Этому поспособствовала всесторонняя поддержка города, в которую входит набор из различных финансовых и нефинансовых инструментов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, расположенные в мегаполисе предприятия уверенно укрепляют российский продовольственный суверенитет, выпуская качественную и востребованную продукцию.

«По поручению Сергея Собянина (мэра Москвы — ред.) город оказывает отрасли всю необходимую поддержку для увеличения объемов выпуска и отгрузок, расширения ассортимента, освоения новых рынков. Так, в январе заметно вырос индекс промпроизводства продуктов питания — на 15,7% увеличилось производство фруктовых и овощных изделий, почти на 5% — мясных. Столичные промышленники отгрузили в январе товаров на сумму более 53 млрд рублей, что на 16,2% превышает результаты аналогичного периода 2024-го», — заявил Максим Ликсутов.

В январе в городе произвели свыше 12,8 тыс. т копченых колбасных изделий и около 10,3 тыс. т — вареных, примерно 3,5 тыс. т сыра и творога, более 41 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий, 8 тыс. т шоколада и около 1,3 тыс. тортов.

Поставка произведенных в столице продуктов питания налажена во все российские регионы, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промполитики города Анатолий Гарбузов.

«Так, почти в 1,5 раза выросла отгрузка мукомольной и крупяной продукции, более чем на треть — хлебобулочных и кондитерских изделий, поставка масел и жиров увеличилась на 26,7%, фруктовых и овощных продуктов — почти на четверть», — уточнил Гарбузов.

В мегаполисе удалось создать комфортный инвестклимат, способствующий развитию производственного потенциала. Предприятия могут воспользоваться более чем 20 всесторонними мерами поддержки. Среди них: льготное инвесткредитование, аренда земли у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), получение специальных статусов и др.