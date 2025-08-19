Ликсутов: технологический сектор Москвы демонстрирует динамичное развитие

За первое полугодие 2025-го столичные предприятия увеличили производство электронных и оптических изделий на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по указанию Мэра Сергея Собянина столица активно развивает высокотехнологичные направления промышленности. Ежегодно в городе появляется около 150 новых компаний в этой сфере.

«Также благодаря мерам поддержки предприятия уверенно наращивают производственные мощности, выпускают инновационные разработки и внедряют передовые решения. Так, с января по июнь столичные компании увеличили производство электронных и оптических изделий на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Ликсутов.

Сейчас в столице производством электроники и оптики занимаются порядка 370 предприятий, на которых работают свыше 30 тысяч сотрудников.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, компании высокотехнологичного сектора Москвы выпускают интегральные схемы, печатные платы, вычислительные системы, мониторы и другие электронные и оптические изделия. Спрос на их продукцию неуклонно растет.

«Так, компании отгрузили электронных и оптических изделий более чем на 348 млрд рублей, что на 22,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», –– пояснил Гарбузов.

Ведущий российский производитель радиоэлектроники ЭЛАР представил новое поколение промышленных сканеров в двух вариантах. Модель с CIS-матрицей идеально подходит для офисных документов, а версия с CCD-сенсорами обеспечивает высочайшую точность при оцифровке архивных материалов и рукописных текстов. Устройства работают автономно — без подключения к внешнему компьютеру. Скорость сканирования достигает 300 страниц в минуту в двухстороннем режиме при разрешении до 600 dpi. Сканеры оснащены интеллектуальными алгоритмами обработки: они выравнивают изображения, удаляют пустые страницы, шумы и артефакты, обрезают поля, корректируют геометрию и позволяют настраивать правила автоматического именования файлов. Оборудование рассчитано на интенсивную эксплуатацию — от федеральных архивов до корпоративных документохранилищ. Все аппаратные и программные компоненты имеют российское происхождение, что соответствует требованиям технологического суверенитета.

Еще один московский производитель — компания «Смарткор» — является одним из ключевых разработчиков микроэлектроники, встроенного ПО и интеллектуальных вычислительных систем. Она выпускает модульные решения: телекоммуникационное оборудование, тонкие клиенты, а также продукты на основе искусственного интеллекта для промышленности, бизнеса, медицины и образования.

Разработчик «АТБ Электроники» специализируется на создании аппаратных платформ и устройств для промышленного интернета вещей. Его продукция применяется в ЖКХ, медицине, производстве, транспорте, а также в нефтедобывающей и горнодобывающей отраслях.