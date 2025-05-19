Ликсутов: столичный производитель наращивает выпуск препаратов для экспорта

Зеленоградская производственная площадка «Биннофарм Групп» в первом квартале 2025 года увеличила выпуск препаратов для экспорта почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На сегодняшний день в городе фармацевтический сектор показывает устойчивое развитие. Это стало возможным благодаря созданному при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина портфелю эффективных мер.

«Город помогает компаниям регулярно наращивать объемы производства, создавать новые высокотехнологичные препараты, обеспечивать качественными медикаментами не только внутренний, но и внешний рынки. Так, зеленоградский завод со статусом промкомплекса в первом квартале 2025 года почти втрое увеличил выпуск востребованной за рубежом фармацевтической продукции», — уточнил Ликсутов.

Порядка 41% от общего объема произведенной за три месяца продукции предназначено для поставок на зарубежные рынки. Медикаменты направляют в Узбекистан, Киргизию, Грузию, Азербайджан и Таджикистан.

«Сегодня компания выпускает оригинальные комбинированные препараты и биоаналоги, которые применяются в пульмонологии, неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии и эндокринологии. Например, для рынков стран СНГ производятся лекарственные препараты в форме аэрозоля для ингаляций для лечения и купирования симптомов астмы и хронических заболеваний легких», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Производственные мощности завода дают возможность для выпуска лекарственных средств различных форм: растворов для инъекций, суспензий, аэрозолей, таблеток, капсул и суппозиториев.

«Мы ориентируемся на спрос на нашу продукцию не только в России, но и на зарубежных рынках. Увеличение объемов выпуска экспортно-ориентированной продукции — результат приверженности стратегии расширения присутствия препаратов компании на международном рынке. Мощности завода позволяют увеличивать объемы производства и налаживать выпуск новых продуктов на площадке», — подчеркнул корпоративный директор по производству «Биннофарм Групп» Анатолий Ягленко.

Зеленоградская площадка «Биннофарм» — один из крупнейших биофармацевтических комплексов полного цикла в РФ. В прошлом году завод выпустил свыше 5 млн упаковок лекарственных средств. В начале этого года фармкомпания подтвердила статус промкомплекса, что позволит экономить благодаря льготе по аренде земли и налоговым преференциям и направлять средства в развитие, модернизацию и расширение производства.