Ликсутов: столичные кондитеры готовятся к новогоднему сезону

Холдинг «Объединенные кондитеры», в состав которого входят московские фабрики «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский», выпускает большой ассортимент новогодних подарков — каждый около 5 млн изделий, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В этом году компания разработала около 60 видов наборов, которые появятся в магазинах по всей стране.

«Столичные предприятия выпускают широкий ряд новогодней продукции, сохраняя традиции и внедряя современные решения. К этому Новому году только фабрики холдинга „Объединенные кондитеры“ представят 57 видов разных кондитерских наборов. Ежегодно компания производит более 4,6 млн сладких сувениров», — уточнил Ликсутов.

В состав подарков входят шоколад, печенье, вафли и конфеты. В ассортименте представлены презенты весом от 150 граммов до 1,5 килограмма для любого случая — как небольшие изделия на детскую елку, так и украшения для праздничного стола.

Подарки оформляются в яркие упаковки из картона и дерева в современном и ретростиле, также разработаны решения в виде тубусов, мягких игрушек и фигур Деда Мороза, Снегурочки и символа наступающего года.

«Сегодня более 120 московских предприятий выпускают кондитерские изделия: торты, конфеты, пирожные. При этом только на одной фабрике „Красный Октябрь“ производят свыше 300 наименований продукции — от какао-порошка до шоколада и конфет ручной работы», — уточнил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в мегаполисе открывается около 150 технологичных предприятий.