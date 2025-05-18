Ликсутов: столичные компании расширяют ассортимент кондитерских изделий к чаю

В первом квартале 2025 года отгрузки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в столице увеличились на 31,7%, компании выпустили свыше 7,3 тыс. т мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в ТиНАО формируется кластер пищевой промышленности.

«На его территории размещаются предприятия по выпуску мясной и молочной продукции, заводы по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд. Благодаря поддержке города, объемы выпуска продовольственных товаров в Москве продолжают стабильно расти, что обеспечивает жителей свежими и качественными продуктами. Общий объем отгрузки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий за первый квартал составил 30,2 млрд рублей, что свидетельствует о стабильном росте отрасли и ее важной роли в экономике столицы», — уточнил Ликсутов.

Так, за первый квартал текущего года компании изготовили свыше 8 тыс. т имбирных пряников, сладкого печенья, тортов и пирожных длительного хранения.

«В Москве функционирует почти 120 предприятий, специализирующихся на производстве сладостей и выпечки. С активной поддержкой города они укрепляют позиции на рынке и снабжают жителей вкусной и качественной продукцией. Так, в январе–марте 2025 года объем выпуска пирожных в столице увеличился на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — прокомментировал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Так, столичный комбинат «Добрынинский» с начала года выпустил более 37,5 тыс. штук знаменитого торта «Москва» и расширил ассортимент набором медово-шоколадных мини пирожных.

«Благодаря современному промышленному оборудованию и автоматизированным процессам, мы значительно повышаем эффективность производства, что позволяет удовлетворять растущий спрос потребителей. В этом году мы также расширили ассортимент, добавив в него оригинальные премиум торты с малиновым вкусом, которые уже успели завоевать популярность среди потребителей», — сказал генеральный директор предприятия Алексей Мошков.

Кондитерская фабрика «Тортофф» значительно увеличила объем производства, выпустив в январе–марте текущего года почти 36 тыс. тортов. Этот рост стал возможен благодаря удвоению производственных площадей и повышенному спросу со стороны потребителей. Фабрика в основном сотрудничает с российскими поставщиками сырья и разработала новую линейку постных тортов, уникальный состав которых невозможно воспроизвести. В 2025 году компания планирует достичь объема производства в 2 т в день. Фабрика также успешно осваивает платформы маркетплейсов для изготовления и доставки тортов. Она уже представлена в 12 городах, планирует расширение до 197 городов.

Помимо этого, московский производитель, компания «Твердь», с января по февраль 2025 года реализовала пищевой продукции на сумму свыше 118 млн рублей. В рамках расширения ассортимента предприятие представило новые позиции: постный пирог с яблоком и пастушью запеканку с тыквой и индейкой.