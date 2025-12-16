Ликсутов: резидент ОЭЗ разработал прибор для оценки дыхательной функции

сегодня в 09:07

Компания ОЭЗ «Медплант» создала капнограф для мониторинга углекислого газа в организме человека, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Это полностью отечественное изделие нового поколения, которое обеспечивает точное наблюдение за функциями дыхания больных.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица формирует уникальные условия для развития высокотехнологичных предприятий. Благодаря этому компания из ОЭЗ „Технополис Москва“ разработала прибор для диагностики дыхательной системы. Аппарат позволяет определять частоту дыхания и содержание углекислого газа в выдыхаемом пациентом воздухе. Изделие уже внесено в российский реестр средств измерений. Это позволило предприятию начать подготовку к его запуску в серийное производство», — прокомментировал Ликсутов.

От импортных аналогов устройство отличается небольшими размерами, легкостью и удобством транспортировки. Аппарат оборудован сенсорами и высокоэффективными вычислительными методами, позволяющими получать точные показатели.

За время своей деятельности на территории ОЭЗ столицы компания «Медплант» разработала и запустила в производство более 45 медицинских изделий для оказания экстренной помощи.

