Ликсутов: промышленники при поддержке Москвы привлекли в 2024 г 120 млрд руб

В 2024 году столичные производители одежды, лекарств, медизделий, продуктов питания, микроэлектроники и другой востребованной продукции привлекли более 120 млрд рублей льготных инвесткредитов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Предприятия вложили эти средства в собственное развитие и увеличение объемов выпуска товаров.

«Льготное инвесткредитование — одна из ключевых мер поддержки столичных промышленных предприятий, которая действует по поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2022 года. С тех пор производители привлекли свыше 220 млрд рублей частных инвестиций по сниженной процентной ставке. На эти средства компании обновили парк оборудования, модернизировали площадки, нарастили производственные мощности и наладили выпуск новой важной и высокотехнологичной продукции», — прокомментировал заместитель мэра.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает производителям льготные инвестиционные кредиты до 3 млрд рублей на 3 года под 3% годовых.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал подробности программы льготного инвесткредитования.

«Благодаря программе льготного инвесткредитования у предприятий улучшается долгосрочное планирование и растут вложения в развитие индустриальных площадок. Так, оказанная фондом поддержка позволит компаниям приобрести свыше тысячи единиц крупного производственного оборудования, возвести более 1,7 млн кв. м новых промышленных площадей и создать около 30 тыс. рабочих мест», — уточнил он.

В прошлом году 2,3 млрд рублей привлекла компания по выпуску лекарств «Эндофарм». Средства будут направлены на строительство новых производственных зданий совокупной площадью более 35 тыс. кв. м для изготовления лекарств и материалов, применяемых в медцелях. Благодаря этому на предприятии появится до 900 рабочих мест.

Один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции — КБК «Черемушки» — привлек в 2024 году 750 млн рублей для приобретения 15 единиц нового высокотехнологичного оборудования. С помощью станков будет создано более 50 высокопроизводительных рабочих мест, что увеличит объемы производства хлеба и мучных кондитерских изделий.

645 млн рублей в 2024 году смог привлечь один из ведущих производителей электронных решений для автотранспорта НПП «Итэлма». Средства будут направлены на приобретение 11 единиц высокотехнологичного оборудования для выпуска печатных плат.

Получение льготного кредита включает заключение кредитного договора, подачу заявки в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства и подписание договора о компенсации процентов. После одобрения заявки компенсация перечисляется на счет компании.

Более подробная информация доступна на сайте: https://mfppp.ru.