Ликсутов: промтехнопарк появится в Некрасовке в рамках МаИП

Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта, в рамках которого в Некрасовке будет создан современный промтехнопарк, заключат по результатам проведения торгов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С прошлого года земельные участки для строительства новых предприятий можно получить на упрощенных условиях по результатам торгов. При этом участок градостроительно подготовлен, определена площадь будущего предприятия, установлены нужные виды разрешенного использования земли.

«Ключевая задача по дальнейшему индустриальному развитию, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин, — это создание и масштабирование в городе высокотехнологичных производств. Так, на юго-востоке столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта появится современный промтехнопарк площадью более 5,3 тыс. кв. м. Тут можно будет разместить предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности, которые обеспечивают высокий уровень энергоэффективности и экологичности производства», — уточнил Максим Ликсутов.

Промышленный объект инвестор сможет построить на пересечении проектируемых проездов 83 и 4296.

«Это уже второй земельный участок, предназначенный для строительства промышленного объекта в рамках МаИП, который реализовали по механизму торгов. Первое соглашение, заключенное по результатам торгов, предусматривает строительство промышленного технопарка площадью порядка 14 тыс. кв. м в районе Новокосино», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Участок для реализации масштабного инвестиционного проекта имеет хорошую логистику, которая позволит предпринимателю выстроить оптимальные маршруты доставки материалов при строительстве. В непосредственной близости находятся Казанское направление Московской железной дороги, недалеко — Северо-Восточная хорда и Новорязанское шоссе.

Реализация таких проектов позволяет развивать городскую инфраструктуру, создавать рабочие места, тем самым поддерживать высокую динамику деловой активности. Особенно это важно в районах перспективного развития, таких как Некрасовка.

На данный момент в столице одобрено или реализуется свыше 100 МаИП, по которым в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано почти 60 тыс. новых рабочих мест.