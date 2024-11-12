Ликсутов: производство оптики, электроники и компьютеров в Москве выросло вдвое

В период с января по сентябрь 2024 года в столице больше чем вдвое увеличился объем выпуска портативных компьютеров, счетчиков электроэнергии, печатных плат, полупроводниковых приборов и других высокотехнологичных устройств. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что, в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, в столице активно развивают высокотехнологичные и интеллектуальные компании, на которые сейчас приходится около трети всех предприятий города.

«Благодаря поддержке города они укрепляют свой инновационный потенциал и сохраняют лидирующие позиции на рынке. Так, с января по сентябрь производители компьютеров, электроники и оптики нарастили выпуск на 107,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что увеличение объемов поставок подтверждает востребованность московской продукции — предприятия отгрузили заказчикам продукции на 465 млрд рублей — на 40% больше показателя с января по сентябрь прошлого года.

На сегодняшний день в городе электронику, оптику и компьютеры выпускают порядка 370 предприятий. На них трудоустроены свыше 30 тыс. человек. В течение трех кварталов этого года компании произвели около 21,2 тыс. портативных компьютеров, 27 тыс. вычислительных машин, 603 тыс. счетчиков электроэнергии, свыше 923,5 тыс. полупроводниковых приборов и более 12,6 млн печатных плат.

«За 3 квартала промышленники Москвы увеличили отгрузку компьютеров и периферийного оборудования на треть, поставки коммуникационного оборудования выросли более чем вдвое, контрольно-измерительных и навигационных приборов — на 32%, а бытовой электроники — в 2,5 раза», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что устойчивый рост индекса промпроизводства и объемов отгрузки московских производителей указывает на высокую конкурентоспособность продукции московских предприятий, ведь она востребована как в России, так и в других странах.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В городе работают свыше 4,5 тыс. промпредприятий, на которых трудоустроены более 750 тыс. человек. Каждый год в столице открываются 150 новых технологичных компаний, а также реализуются десятки инвестпроектов.

На сегодняшний день столичные промышленники могут воспользоваться более чем 20 системными инструментами, как стимулирующими рост производства, так и создающими благоприятную среду для привлечения инвестиций, внедрения новейших технологий и модернизации оборудования. В первую очередь это укрепляет городскую экономику и повышает конкурентоспособность предприятий Москвы на мировой арене.