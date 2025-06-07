Ликсутов: производство машин и оборудования растет в столице

Сегодня машиностроительные предприятия Москвы выпускают станки, лифты, двигатели, банкоматы, а также другую востребованную и критически значимую продукцию, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По результатам января-апреля 2025 года компании на 16,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, увеличили производство машин и оборудования.

«Столичный машиностроительный комплекс обеспечивает различные отрасли экономики самой необходимой продукцией — от высокотехнологичных средств производства до товаров повседневного использования. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает отрасли всестороннюю поддержку, которая позволяет выводить на рынок инновационные товары и регулярно отмечать рост индекса промпроизводства. Так, по итогам первых 4 месяцев 2025 года выпуск машин и оборудования в столице вырос на 16,5% — компании стали изготавливать больше насосов, подъемников и конвейеров, вентиляторов, оборудования для фильтрования или очистки воды и других изделий», — уточнил Ликсутов.

В частности, производство центробежных насосов подачи жидкостей выросло более чем на 10%, арматуры для трубопроводов, котлов, цистерн и других емкостей — на 26,8%, выпуск подъемников и конвейеров увеличился более чем в 5 раз.

«Сегодня в Москве функционирует более 260 предприятий машиностроительного сектора, которые производят изделия для автомобильной, аэрокосмической, нефтегазовой промышленности, а также энергетики, сельского хозяйства, медицины и других сфер. Создаваемая в городе продукция успешно конкурирует с зарубежными аналогами и завоевывает все большую популярность на внутреннем и внешнем рынках. Так, в январе–апреле компании отгрузили продукции на сумму более 66,1 млрд рублей», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, завод «Траяна» изготавливает конвейерные линии и транспортеры полностью из отечественных материалов. Собственное конструкторское бюро и производство комплектующих позволяют изготавливать конвейеры за 2-3 месяца. Кроме того, компания самостоятельно разрабатывает пресс-формы для производства роликов — основного элемента в конструкции рольгангов и роликовых конвейеров.

Компания «Лазеры и аппаратура» разрабатывает и производит промышленное лазерное оборудование, в частности, станки для пятикоординатной обработки, микрообработки, резки, сварки, наплавки, 3D-печати из металлических порошков.

«САГА Технологии» — компания со статусом резидента ОЭЗ «Технополис Москва» — выпускает автоматизированные устройства самообслуживания: банкоматы, паркоматы, валютно-обменные аппараты, билетные аппараты, зарядные станции для электромобилей, промышленные и учебные роботы-манипуляторы, конвейеры, оборудование для маркировки продукции и многое другое.

Сегодня в столице действует свыше 4,5 тыс. промпредприятий, на которых трудятся более 750 тыс. человек. Ежегодно в городе открывают 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов. Промышленникам доступно свыше 20 системных инструментов, которые стимулируют рост объемов производства и создают благоприятную среду для привлечения инвестиций.