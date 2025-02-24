Ликсутов: производство косметики в Москве выросло почти на 20%

Столичные предприятия по выпуску косметической продукции демонстрируют уверенный рост. Так, по итогам минувшего года в городе выросло производство мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, а также парфюмерных и косметических изделий, рассказал заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На сегодняшний день косметическую отрасль столицы представляют свыше 30 предприятий, на которых производят качественные и востребованные продукты.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает им всестороннюю поддержку, которая позволяет увеличивать выпуск, расширять ассортимент и осваивать новые рынки сбыта. В 2024 году на 18,9% по сравнению с результатами 2023-го выросло производство мыла, моющих средств, духов и других косметических изделий», — прокомментировал Ликсутов.

Таким образом, в 2024 году предприятия столицы выпустили почти 200 млн шампуней, лаков и других средств для ухода за волосами, свыше 99,3 млн единиц средств для ухода за кожей, около 31,1 млн средств для макияжа губ и глаз, более 5,7 млн тюбиков зубных паст, почти 3,5 млн флаконов духов и около трех миллионов единиц средств для бритья.

«Произведенные московскими фабриками косметические, уходовые и гигиенические средства пользуются высокой популярностью среди потребителей за счет эффективности и высокого качества. Растущий спрос на изделия московских предприятий подтверждает объем отгрузки — в прошлом году он увеличился почти на треть и превысил 92,3 млрд рублей», — добавил министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Развитию отрасли способствует активная поддержка города. Компаниям доступно более 20 эффективных инструментов, в числе которых льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и другие инструменты.