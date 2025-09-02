Ликсутов: производство автотранспортных средств выросло в Москве

С января по июнь 2025 года производство автотранспортных средств в столице выросло на 60,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По поручению мэра города Сергея Собянина Москва поддерживает автомобильную промышленность.

«Для динамичного развития отрасли столица предлагает набор эффективных инструментов поддержки, благодаря которым компании увеличивают производственные мощности и расширяют ассортимент. Так, с января по июнь 2025 года производство автотранспортных средств в Москве выросло на 60,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — уточнил Ликсутов.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов рассказал более подробно о столичных производителях.

«Сегодня в Москве работает около 30 производителей автомобилей, прицепов и полуприцепов, электротранспорта и комплектующих, в том числе двигателей и аккумуляторов. В частности, столица становится одним из центров развития электромобилестроения в стране — инновационными проектами в этой сфере уже занимаются более 20 резидентов особой экономической зоны „Технополис Москва“», — добавил он.

Один из игроков на рынке автомобилестроения Москвы — компания «Глобал Терраника», которая разрабатывает и производит высокотехнологичные гусеничные вездеходы нового поколения для экстремальных условий — например, в заснеженной или заболоченной местности. Новейший вездеход Expedition разработан совместно с Московским политехом (МИП «Авиа-Концепт») и кузовным ателье CARDI. Вездеход обладает гибридной силовой установкой, запасом хода свыше 1000 км, конвертируемым салоном и багажным отсеком в 800 литров.

НАМИ — ведущий научно-инжиниринговый центр транспортной индустрии России. На предприятии реализован полный цикл разработки транспорта, от идеи до производства и сертификации, его производственные площадки выпускают автомобили, мотоциклы, узлы и компоненты для транспорта. Одна из передовых разработок центра — электромотоцикл «Аурус Мерлон», получивший название в честь зубца кремлевской стены.

Другая столичная компания «Арт-Лайн Технолоджи» производит гоночные автомобили, управляет автодромами и ведет научно-технические разработки в автоспорте. Компания разрабатывает, собирает и сопровождает в эксплуатации гоночные болиды. За годы работы компания произвела шасси для десятков гонщиков, включая будущих пилотов «Формулы‑1».

Предприятие «Альфа Автоматив Техноложиз» создано в 2007 году и производит внешние и структурные компоненты кузова легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Сегодня компания является ключевым поставщиком продукции для нужд «АвтоВАЗа» и автомобилестроительного завода Haval Motor Manufacturing Rus. Производственные линии и мощности позволяют ежегодно выпускать более 170 отдельных деталей в количестве свыше 20 млн единиц внешних и структурных компонентов кузова автомобилей.

Ранее мэр Москвы объявил октябрь этого года месяцем столичной промышленности. В промышленном секторе города работает свыше 4,5 тыс. предприятий, на которых трудятся более 750 тыс. человек — это каждый 10-й работающий житель города.