Ликсутов: при поддержке города столичный производитель косметики наращивает мощности

При содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) московский производитель косметики привлек льготный инвестиционный кредит для приобретения новых площадей, заявил заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город помогает привлекать инвестиции для локализации производства востребованной у жителей продукции. При содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства одна из ведущих столичных компаний по выпуску косметики получила инвестиционный кредит в размере около 800 млн рублей по льготной процентной ставке на приобретение готовой инфраструктуры», — уточнил Ликсутов.

Новые линии предприятие разместит в промышленном технопарке Noman площадью более 13 тыс. кв. м, который строится на юге столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта.

«Компания приобретет свыше девяти тысяч квадратных метров и закупит 10 единиц специализированного оборудования. Реализация этого проекта позволит создать в косметической отрасли около 220 новых рабочих мест», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Фонд обеспечит компенсацию процентов по кредитному договору в размере 50% от ключевой ставки Банка России.

«Это ощутимая помощь, благодаря которой мы смогли высвободить дополнительный ресурс для развития компании. Последние годы российская косметика может быть ничем не хуже и даже лучше иностранных аналогов, будем развиваться дальше, чтобы о нашей косметике узнали не только в России, но и в других странах», — уточнил председатель совета директоров компании «Гельтек» Сергей Кирш.

В этом году максимальный размер льготного инвестиционного кредита в Москве был увеличен с 3 до 5 млрд рублей, а срок льготного кредитования — с трех до пяти лет. При этом компенсация составляет 50% от ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации.

Всего с 2022 года благодаря льготным инвестиционным кредитам московские предприятия привлекли более 280 млрд рублей на реализацию промышленных проектов.