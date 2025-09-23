Ликсутов: при поддержке города на востоке столицы появится новое производство

Столица объявила торги на право заключить соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в районе Соколиная Гора, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Победитель сможет арендовать земельный участок 0,29 га по льготной ставке 1 рубль в год.

«Создание новых современных производственных объектов — ключевой фактор развития столичной промышленности. Чтобы поддержать реализацию инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина город предоставляет победителям аукционов земельные участки для строительства новых предприятий по льготной ставке 1 рубль в год. Например, на земельном участке на ул. Буракова можно будет построить предприятие легкой промышленности площадью 2 тыс. кв. м», — уточнил Ликсутов

Механизм торгов является одним из перспективных при поддержке развития промышленности и достижении технологического суверенитета. Преимущество нового подхода в том, что город уже проработал проект использования земли, победителю аукциона не придется заниматься административными процедурами. Инвестор сразу сможет приступить к проектированию завода на основе документов от города.

«С учетом интереса инвесторов к реальному сектору экономики и растущего спроса на готовую промышленную инфраструктуру, все участки, которые мы предлагаем на торгах максимально востребованы бизнесом. По итогам торгов заключено уже 4 соглашения о реализации промышленных МаИП», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Соглашения, заключаемые по итогам открытых аукционов на право реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере промышленности, дают возможность победителям торгов подписать с городом договоры аренды земельных участков для строительства производств.

Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Прием заявок на участие в открытом аукционе на право реализации МаИП в районе Соколиная Гора завершится 29 сентября, торги пройдут 8 октября. Для участия понадобится регистрация на онлайн-площадке Росэлторг и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Сегодня в Москве одобрены и реализуются свыше 100 МаИП, по которым в разных районах города появятся промышленные предприятия. Общий объем промышленного строительства в рамках МаИП составит более 4 млн кв. м. В общей сложности, на заводах будет создано около 60 тысяч рабочих мест.