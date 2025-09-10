Ликсутов: предприятия Москвы нарастили выпуск продукции в 2025 году

За 7 месяцев текущего года обрабатывающие отрасли столицы увеличили выпуск продукции на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Столичные компании стабильно снабжают региональный, российский и зарубежные рынки качественными товарами. По поручению (мэра Москвы — ред.) Сергея Собянина город всесторонне и системно поддерживает промышленный сектор. Благодаря этому с января по июль текущего года предприятия обрабатывающей отрасли увеличили выпуск продукции на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Ликсутов.

Производители наращивают свои мощности и расширяют ассортимент, выпуская востребованную продукцию.

«Москва — крупнейший научно-инженерный и промышленный центр России. За семь месяцев 2025 года в столице больше всего увеличился выпуск одежды, текстильных изделий и продукции химической отрасли. Московские предприятия создают востребованные на отечественном рынке товары повседневного спроса и предлагают решения, которые обеспечивают технологический суверенитет национальной экономике», — подчеркнул глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ранее мэр города Сергей Собянин объявил октябрь 2025 года месяцем московской промышленности. В промышленном секторе мегаполиса работает 4,5 тыс. предприятий, на которых трудятся свыше 750 тыс. человек. Каждый год в городе открывают 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов.