Ликсутов: предприятия Москвы нарастили выпуск продуктов при поддержке города

В пищевой отрасли Москвы работают 290 предприятий, где трудоустроены свыше 60 тыс. человек. За 8 месяцев текущего года производителям при активной поддержке города удалось нарастить выпуск продуктов питания и напитков, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, столичные промпредприятия занимаются обеспечением горожан такими критически важными товарами, как лекарства и медоборудование, продукты, одежда и обувь, а также бытовая химия.

«По поручению Сергея Собянина город оказывает промышленникам всестороннюю поддержку, которая направлена на укрепление технологического суверенитета и создание необходимых объемов востребованной продукции», — сказал Ликсутов.

Вице-мэр подчеркнул, что в мегаполисе за период с января по август зафиксировали увеличение выпуска продовольствия.

«В частности, более чем вдвое увеличилось производство рыбных изделий, на 10: — мясной, а также молочной продукции, на 7% — хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, на 16% — напитков. Кроме того, за указанный период столичные предприятия отгрузили пищевой продукции более чем на 472,3 млрд рублей, что почти на 20% превышает показатели аналогичного периода 2023-го», — заявил Ликсутов.

За указанный период промышленники выпустили более 200,9 тыс. т колбасных изделий, свыше 53,8 млн банок плодоовощных консервов, примерно 27 тыс. т сыра и творога, около 327 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, почти 30 тыс. банок соков из фруктов и овощей.

Производимые в столице товары пользуются популярностью не только в Московской агломерации, но и в других регионах РФ, а еще за границей. Центр «Моспром» оказывает предприятиям помощь в развитии экспортного направления. Московские производители несырьевой неэнергетической продукции с 2022 года вышли на новых партнеров в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах СНГ.

«По итогам первых 8 месяцев 2024-го мясоперерабатывающие фабрики поставили заказчикам товаров почти на 106 млрд рублей, а молочные комбинаты — почти на 60 млрд. Кроме того, производители хлеба и хлебобулочных изделий осуществили отгрузку более чем на 63 млрд рублей. Объем поставок напитков составил 54 млрд рублей и превысил результаты января — августа 2023 года на 41%», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Москва является крупнейшим в России индустриальным и научно-инженерным центром. На ее территории расположены свыше 4,5 тыс. промпредприятий, в штате которых трудятся более 750 тыс. специалистов. Каждый код в мегаполисе запускают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестпроектов, дающих Москве дополнительные рабочие места.

В городе внедрили комплекс мер по повышению его инвестиционной привлекательности для российских промышленников, а также развитию производства. Для малых, средних и крупных предприятий созданы комфортные условия — они могут воспользоваться более чем 20 системными и антикризисными инструментами поддержки.