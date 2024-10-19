Ликсутов: объем промышленного строительства по программе МПТ вырос почти вдвое

В этом году в столице появится свыше 45% от общего объема промышленных площадей в рамках программы по созданию МПТ, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Благодаря программе возможность найти работу рядом с домом появится у более 17 тыс. человек, которые задействованы в различных отраслях промышленности.

«Создание современной и качественной промышленной инфраструктуры — необходимое условие для развития научно-технического потенциала города. В соответствии с постановлением Сергея Собянина в столице с 2020 года реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда. В этом году объем согласованного промышленного строительства по ней вырос почти вдвое по сравнению с показателем предыдущих четырех лет и составил более 850 тыс. кв. м», — прокомментировал Ликсутов.

Помимо этого, по словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в текущем году инвесторами было заключено 7 соглашений о возведении объектов промышленной инфраструктуры общей площадью порядка 390 ты. кв. м.

«По новым соглашениям девелоперы возведут пять предприятий строительной отрасли в ТиНАО и ЗелАО, промышленно-производственный объект в САО и производственный комплекс пищевой и легкой промышленности в ЗАО», — объяснил он.

На сегодняшний день первые пять объектов в рамках программы МПТ уже возведены и сданы в эксплуатацию. На новых производствах появится почти 5 тыс. рабочих мест.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года в целях обеспечения комплексной и сбалансированной застройки районов.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.