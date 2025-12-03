Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос почти на 4% за 10 месяцев

С января по октябрь 2025 года рост столичной промышленности составил 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а обрабатывающих отраслей — 4,5%, поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно содействует развитию индустриального сектора столицы. Устойчивая положительная динамика отражает эффективность комплексной поддержки и привлекательность сформированного для бизнеса инвестиционного климата», — уточнил Максим Ликсутов.

Сегодня в городе функционирует более 20 обрабатывающих отраслей — от пищевой промышленности и создания стройматериалов до фармацевтики и радиоэлектроники (в том числе микроэлектроники и фотоники).

«Положительная динамика связана с наращиванием выпуска в ряде отдельных сегментов. Так, за 10 месяцев этого года более чем в полтора раза в столице увеличилось производство кабельной продукции. Аналогичные тенденции отмечены и в сфере товаров массового потребления — например, отрасль спортивных товаров выросла почти в 1,6 раза по сравнению с январем — октябрем 2024-го», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Каждый год в городе появляется около 150 технологичных предприятий. На данный момент в столице есть почти 4,6 тыс. промышленных компаний, где занято порядка 755 тыс. человек.