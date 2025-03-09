Ликсутов: объем поставок московских предприятий во Вьетнам вырос на 85%

Столица активно развивает торгово-экономические отношения с Вьетнамом. За первые 9 месяцев прошлого года объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы в эту страну увеличился на 85% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина город активно наращивает объемы несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны, включая Вьетнам.

«По итогам января-октября 2024 года около 52% столичных поставок в республику пришлось на товары пищевой промышленности, например детское питание, кондитерские и макаронные изделия, напитки, консервированную рыбную и мясную продукцию», — рассказал Ликсутов.

Основными направлениями экспорта московских предприятий во Вьетнам являются продукция металлообрабатывающей, строительной и фармацевтической отраслей. Кроме того, поставки гидравлических двигателей, силовых установок, фильтрованного и насосного оборудования из Москвы выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Для содействия продвижению столичной продукции на международных рынках в 2019 году был создан центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром». Одним из ключевых инструментов поддержки является байерская программа, которая позволяет московским компаниям участвовать в международных выставках и деловых миссиях, включая встречи форматов B2B и B2G.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, Специалисты центра «Моспром» сопровождают московских производителей на всех этапах внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется укреплению торговых связей с Вьетнамом.

«В частности, на 2025 год уже запланирована организация участия столичных предприятий пищевого и промышленного сектора в бизнес-миссии в Ханой для продвижения экспорта московской промышленной продукции, а также проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями», — отметил Гарбузов.

Инструменты центра «Моспром» предоставляют московским предприятиям возможности для выхода на новые рынки, расширения ассортимента экспортной продукции, установления партнерских отношений и привлечения инвестиций.

Кроме того, государство активно поддерживает московских экспортеров. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется комплекс мер, включая информационную, финансовую, страховую и логистическую поддержку. Цифровая платформа «Мой экспорт», работающая в рамках нацпроекта, предоставляет предпринимателям бесплатные консультации экспертов, аналитические данные, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также онлайн-обучение и другие услуги.