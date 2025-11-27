Ликсутов: более 100 проектов в Москве обеспечит трудоустройство 60 тысяч жителей

В соответствии со стратегией развития промышленности Москвы, которую утвердил мэр столицы Сергей Собянин, с начала 2025 года было запущено восемь крупных инвестиционных проектов в таких областях, как пищевая, строительная, фармацевтическая, электронная и легкая промышленность. Об этом сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город активно содействует развитию и расширению промышленной инфраструктуры, и во многом это происходит благодаря МаИП (масштабные инвестиционные проекты — ред.). Сегодня одобрено и реализуется более 100 проектов, которые позволят разместить современные производства в разных районах столицы. Их общая площадь превысит четыре миллиона квадратных метров, а их запуск обеспечит трудоустройство около 60 тыс. жителей», — рассказал Максим Ликсутов.

Масштабный инвестиционный проект (МаИП) — это специальный статус, присваиваемый объектам, которые играют важную роль в развитии Москвы и обновлении городской инфраструктуры.

По словам министра правительства столицы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова, с начала текущего года в Москве началась реализация восьми масштабных инвестиционных проектов в пищевой, строительной, фармацевтической, электронной и легкой промышленности.

«Предприятия будут расположены в шести административных округах города, их совокупная площадь превысит 436 тыс. кв. м. После выхода МаИП на проектную мощность в столице будет создано около шести тысяч новых рабочих мест», — сказал Гарбузов.

Для воплощения масштабных инвестиционных проектов застройщики имеют возможность арендовать земельные участки на льготных условиях, а для производственных предприятий предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая аренду земли всего за один рубль в год.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Екатерина Соловьева отметила, что с начала года город подписал восемь соглашений о передаче инвесторам земельных участков для выполнения промышленных масштабных инвестиционных проектов.

«Для этих целей выделены участки общей площадью более 60 га. Землю для создания промышленных предприятий инвесторы получили в аренду по льготной ставке — всего 1 рубль в год, которая будет действовать на весь период реализации проекта. Город со своей стороны контролирует ход исполнения договора застройщиками на каждом этапе: от получения разрешения на строительство до ввода объекта в эксплуатацию», — сказала Соловьева.

Так, в Западном административном округе будет построено предприятие площадью 8,5 тыс. кв. м. Его откроет компания «Фудмаркет», занимающаяся выпуском продуктов питания, полуфабрикатов и кондитерских изделий. Еще один масштабный инвестиционный проект в пищевой отрасли будет реализован в Троицком административном округе. Промышленный технопарк «Ядро вкуса» станет одним из самых значительных в агропромышленном комплексе. На его территории возведут комплекс по изготовлению молочной, кондитерской и хлебобулочной продукции, снеков, пищевых ингредиентов, мясных полуфабрикатов, плодово-овощных консервов, напитков и упаковки. Кроме того, резиденты технопарка получат возможность выращивать зелень и ягоды.

В Восточном административном округе появятся два новых объекта электронной промышленности. Компания «ЕВП ГРУПП» организует производство компонентов для электронного и осветительного оборудования. Другой объект — предприятие по выпуску кабельной продукции компании «Спецкабель». Третий МаИП разместится в Юго-Восточном округе столицы. Им станет комплекс компании «Свелен» по производству электронного и осветительного оборудования, который предоставит рабочие места примерно 800 инженерам, технологам и операторам производственных линий.

Также в Москве осуществят МаИП, нацеленные на развитие фармацевтического, строительного сегментов и легкой промышленности. К примеру, в Северо-Восточном округе планируют создать современный комплекс по выпуску генно-инженерных лекарственных средств, а в Юго-Западном — предприятие бытового обслуживания. В Троицком округе организуют производственную площадку для изготовления префабрицированных железобетонных конструкций.

Ранее Сергей Собянин обозначил ключевые векторы промышленного развития Москвы, отметив, что в рамках программы МаИП в городе уже было введено в эксплуатацию 10 современных производственных площадок, где организовано более 4 тыс. рабочих мест. В перспективе до 2030 года намечено реализовать свыше 100 новых объектов общей площадью около 4 млн кв. м. Их запуск обеспечит трудоустройство примерно 60 тыс. человек.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице, начиная с 2016 года, и служат одним из главных инструментов развития городской экономики. Они дают инвесторам возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест.