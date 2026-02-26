Ликсутов: москвичам предложили более 200 вакансий в микроэлектронике и фарме

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» состоялась первая в этом году ярмарка вакансий. В ней приняли участие более 360 соискателей, поделился заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

16 компаний-резидентов ОЭЗ, связанных с микроэлектроникой и фармацевтикой, предложили горожанам свыше 200 актуальных вакансий.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает развитие столичной промышленности — в частности, высокотехнологичных компаний. Сегодня на территории особой экономической зоны „Технополис Москва“ работают более 240 инновационных предприятий, на них заняты более 30 тыс. человек. Закрыть растущие потребности компаний в высококвалифицированных специалистах помогают ярмарки вакансий. Так, например, в 2025 году прошло пять таких мероприятий с участием крупнейших работодателей Москвы. Их посетили около 1,5 тыс. человек. 40% из них получили приглашение на следующие этапы собеседований», — сказал Максим Ликсутов.

Большая часть вакансий была связана с технологиями связи, ИИ, микроэлектроникой и фотоникой. Также компании подбирали специалистов в сфере промышленного дизайна, новых производственных технологий и фармацевтики.

По словам кадровых служб предприятий ОЭЗ Москвы, сегодня работодатели высоко ценят рационализаторскую активность инженера, его вовлеченность и соблюдение интересов государственной политики в области развития технологий, владение актуальным программным обеспечением. При этом современный инженер должен обладать широким спектром личностных компетенций, таких как умение выстраивать коммуникации, способствующие эффективному общению в профессиональной среде, способность к самостоятельной и коллективной работе, непрерывному самообучению, уважение к выбранной профессии и приверженность ценностям компании.

Следующая ярмарка вакансий пройдет на площадке «Руднево» 25 марта.