Ликсутов: комплекс по выпуску пищевой продукции в ЗАО готов более чем на 50%

В промышленном комплексе, который появится на ул. Рябиновой в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), разместят производство полуфабрикатов и готовых блюд, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Известно, что реализация данного проекта позволит создать почти 500 новых рабочих мест.

«Сегодня Москва — один из крупнейших центров пищевой промышленности в России. По поручению Сергея Собянина город содействует развитию предприятий отрасли и предоставляет им все необходимые меры поддержки. На текущий момент готовность объекта составляет более 50%. В промышленном комплексе будут выпускать хлебобулочные и кондитерские изделия, а также полуфабрикаты и готовые блюда», — уточнил Ликсутов.

Для строительства нового производства компания воспользовалась льготным инвестиционным кредитом с поддержкой Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

«При поддержке города инвестор привлек около трех миллиардов рублей на реализацию масштабного инвестиционного проекта по созданию производственного комплекса пищевой промышленности. Площадь нового объекта составит более 12 тысяч квадратных метров. Закончить строительство промкомплекса планируется в конце 2025 года, ввести в эксплуатацию — в 2026-м», — добавил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Строительный цикл объекта пищевой промышленности проходит под контролем Мосгосстройнадзора на всех этапах.

После запуска производства предприятие будет поставлять кулинарную и кондитерскую продукцию для одной из крупнейших сетей ресторанов.

«В настоящий момент завершено возведение монолита здания, на 50 процентов выполнены работы по установке фасадов и остекления, ведется внутренняя отделка помещений, а также монтаж инженерных систем и оборудования», — резюмировал технический директор компании «ТУАН» Александр Товарнов.

На данный момент в Москве реализуют почти 100 МаИП, в рамках которых в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано порядка 60 тыс. рабочих мест.