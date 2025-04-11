Ликсутов: компании столицы участвуют в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

С 28 по 30 апреля в Ташкенте пройдет Большая промышленная неделя «Центральная Азия. ИННОПРОМ». В рамках выставки российская столица традиционно покажет достижения промышленных предприятий города: от новейших роботов для телемониторинга до электрозарядных станций, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Это ключевое мероприятие для развития торгово-промышленного сотрудничества в среднеазиатском регионе.

«По итогам 2024 года поставки промышленной продукции московского производства в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Туркменистан увеличились на 18 процентов. Участие столичных предприятий в крупнейших индустриальных выставках — неотъемлемая часть развития экспортного потенциала города. На стенде правительства Москвы в рамках „ИННОПРОМ. Центральная Азия“ будут представлены 15 компаний, которые продемонстрируют инновационные решения в машиностроении, приборостроении, электротехнике и других высокотехнологичных отраслях», — уточнил Ликсутов.

Среди компаний-экспонентов — лидеры столичной промышленности, которые уделяют особое внимание внедрению инноваций.

Производитель электротехнического оборудования, ООО «Юнител Инжиниринг», покажет потенциальным покупателям устройства передачи аварийных сигналов и команд, которые используются для автоматизации и контроля систем топливно-энергетических комплексов (ТЭК). Компания, специализирующаяся на выпуске электронных компонентов для транспорта, ООО «Итэлма», продемонстрирует дистанционно-контролирующее оборудование и специальные модули, применяемые для разработки и производства электронных компонентов.

ООО «КлинПауэр» будет экспонировать тяговые литий-ионные аккумуляторные батареи для промышленной техники и гольф-каров, в то время как ООО «Реватт Русс» в рамках выставки представит электрозарядные станции постоянного и переменного тока, необходимые для развертывания системы электроразрядных станций (ЭЗС) для электромобилей в городских локациях и на междугородних автомобильных заправочных станциях (АЗС).

Кроме того, производитель оборудования для лазерной обработки и газотермического напыления ООО «Интеллектуальные Робот Системы» покажет посетителям мероприятия плазмотрон для нанесения защитных покрытий, а ООО «Тьюбот» — робота для телемониторинга внутри секций трубопровода.

«Для продвижения столичной продукции на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности „Моспром“. Одним из наиболее популярных инструментов поддержки традиционно считается байерская программа. Она дает возможность московским компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и бизнес-миссиях, где для них проводятся специализированные встречи форматов B2B и B2G», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что на 2025 год запланировано проведение более чем 30 таких мероприятий за рубежом для столичных промышленников

На стенде правительства Москвы будет представлен программируемый логический контроллер от ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука». ООО «ЗЗСМ» представит сварочные электроды для ручной и дуговой сварки, применяемые для работы со сталью и цветными металлами. Помимо этого, можно будет ознакомиться с вертикальной установкой очистки воздуха от московского производителя фильтрующих комплексов — ООО «Корпорация воздух».

На стенде правительства Москвы можно будет увидеть кабину нового лифта Карачаровского механического завода, а АО «Минимакс 94» представит свои инновационные решения. Также АО «Технологии машиностроения» представит автоматизированный карусельный стеллаж.

Помимо этого, особое внимание будет уделено презентации инвестиционного потенциала особой экономической зоны «Технополис Москва».