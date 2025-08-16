Ликсутов: компании Москвы увеличивают производство химической продукции

За первые полгода 2025 года предприятия Москвы нарастили выпуск химической продукции почти на 30% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что московские предприятия выпускают разнообразную продукцию химической отрасли. По поручению Мэра Сергея Собянина город предоставляет компаниям комплексную поддержку, включающую более 20 мер.

«Благодаря этому компании отрасли укрепляют позиции и регулярно наращивают объемы производства. За первые шесть месяцев 2025-го выпуск химической продукции в Москве вырос на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказал Ликсутов.

Среди прочего, предприятия нарастили производство лакокрасочных и других покрытий, а также мыла, моющих, чистящих и полирующих средств.

По словам министр правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, сегодня в химической промышленности Москвы работают свыше 260 предприятий. Они наращивают объемы, расширяют линейку товаров и повышают их качество, что обеспечивает устойчивый спрос.

«С января по июнь 2025-го компании отгрузили заказчикам товаров на сумму более 152 млрд рублей, что на 31,5% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года», – рассказал Гарбузов.

К примеру, московская компания «Оливеста» специализируется на производстве лакокрасочных покрытий для промышленного сектора. Предприятие применяет собственную инновационную разработку – двухкомпонентную эпоксидную композицию, устойчивую к агрессивным химическим воздействиям, влаге и резким температурным перепадам. Эти покрытия востребованы на промышленных объектах, в транспортной и энергетической инфраструктурах.

Еще одно предприятие, «Айкап», производит бытовую химию: средства для мытья рук, посуды, стирки, уборки ванной и другие. Вся продукция предназначена для повседневного использования в домах, общественных местах, детских и медицинских учреждениях, а также в сфере общественного питания. Одно из ключевых направлений компании – выпуск гипоаллергенных средств, не содержащих фосфатов, хлора и отдушек. Такая продукция подходит для детей и людей с чувствительной кожей. Ежедневно предприятие выпускает 25 тыс. л бытовой химии.

Компания GSS Cosmetics разрабатывает уникальную косметику, а также производит продукцию по индивидуальным заказам клиентов. Рецептуры создаются в собственной лаборатории, где также проводятся все этапы тестирования – от физико-химического анализа до органолептической оценки. В производстве используются натуральные компоненты и современное оборудование. Ежегодно компания выпускает более 10 млн единиц продукции.