Ликсутов: кабельные заводы столицы наращивают производство

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В первом квартале 2025 года промышленные предприятия Москвы нарастили производство кабельно-проводниковой продукции на 17,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в Москве работают порядка 20 предприятий кабельно-проводниковой отрасли. По инициативе мэра Сергея Собянина в городе внедрен комплекс мер поддержки, помогающий компаниям увеличивать выпуск продукции и осваивать производство инновационных изделий.

«По результатам января-марта 2025 года производство кабелей и кабельной арматуры в Москве выросло почти на 18%, а отгрузка — на 13,5%», — отметил Ликсутов.

Московские предприятия успешно удовлетворяют запросы рынка, производя современные кабельные решения для энергетики, промышленности, транспорта, телекоммуникаций, строительства, космической сферы и других отраслей.

«В отрасли трудится около трех тысяч специалистов, чей профессионализм позволяет столице занимать первое место в России по объему выпуска кабельных изделий. Изготовленная в городе продукция востребована: в январе — марте заводы поставили заказчикам товаров на сумму более 10,3 млрд рублей», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Среди ключевых игроков рынка — завод «Спецкабель», работающий с 1997 года. Он производит широкий ассортимент кабелей, включая изделия для пожарной безопасности, промышленной автоматизации, компьютерных сетей, цифровой телефонии, оптические сборки и др.

Еще одно значимое предприятие — «Москабель», основанное в 1895 году. Сегодня завод выпускает силовые кабели, оптоволоконные линии связи, медную катанку. Его продукция применяется в московском метро, образовательных учреждениях, аэропортах, нефтегазовых объектах и других сферах.