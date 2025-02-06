Ликсутов: инвестпортал Москвы посетили более 4,7 млн раз в 2024 году

В прошлом году пользователи воспользовались онлайн-сервисами столичного инвестпортала свыше 200 тыс. раз и зарегистрировали более 23,6 тыс. новых личных кабинетов, сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сегодня все больше сервисов переводят в режим онлайн. Это происходит по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и связано с тем, что это способствует более оперативному решению вопросов.

«На инвестпортале Москвы предприниматели могут подобрать площадку для локализации производства, подать заявку на льготный кредит, найти подробную информацию о торгах или напрямую обратиться в органы власти. С каждым годом востребованность инвестпортала столицы растет — за 2024 год его посетили более 4,7 млн раз, что на 20% превышает показатель 2023-го», — уточнил Ликсутов.

На данный момент пользователям инвестпортала столицы доступны свыше 40 цифровых сервисов. С их помощью можно подобрать оптимальные меры поддержки и подать заявку на получение специального статуса. Самыми популярными инструментами в минувшем году стали: электронная запись на осмотр объекта торгов, инвестиционная карта мегаполиса и сервис «Московский инвестор».

«С помощью сервиса „Московский инвестор“ предприниматели могут оперативно сообщать о возникающих проблемах и задавать вопросы дистанционно в любое время. В среднем срок ответа на обращение составляет четыре рабочих дня. В „Банке технологий“ пользователь может подобрать современное технологическое решение по автоматизации работы промышленного предприятия, а при помощи „Инвестиционного калькулятора“ рассчитать затраты для создания нового или расширения действующего производства», — сказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Инвестиционная карта Москвы позволяет подобрать площадку под задачи инвестора и оценить ее привлекательность благодаря многочисленным аналитическим инструментам. Сейчас на карте представлены более чем 1,3 тыс. инвестплощадок, среди которых земельные участки для промышленности, помещения для промышленности, а также помещения, доступные для аренды в технопарках.

Инвестпортал Москвы запустили в феврале 2014 года.