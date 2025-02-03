Ликсутов: экспорт продукции Москвы в страны Африки вырос более чем на 20%

По итогам января-октября прошлого года предприятия столицы нарастили поставки промышленной продукции в страны Африки на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Среди основных драйверов роста — приборостроение, фармацевтика, легкая промышленность. Особое внимание поддержке экспортноориентированных предприятий при выходе на рынки стран Африки уделяется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Основной фокус направлен на увеличение объема поставок промышленной продукции московского производства. В числе перспективных направлений, которые вызывают повышенный интерес экспортеров, — Южно-Африканская Республика, Марокко, Нигерия и Алжир», — прокомментировал Ликсутов.

Уточняется, что объем поставок приборостроительной продукции в страны Африки увеличился на 16%. Также экспорт фармацевтической и медтехники вырос на 18% — в основном за счет увеличения поставок лекарств, диагностических реагентов, стоматологических устройств и терапевтической дыхательной аппаратуры. Легкая промышленность продемонстрировала пятикратный рост.

«Африканские страны имеют свои уникальные особенности, и важно не только расширять географию экспорта, но и диверсифицировать номенклатуру поставок с теми странами, сотрудничество с которыми уже налажено. Специалисты центра „Моспром“ сопровождают столичных промышленников на всех этапах внешнеэкономической деятельности. За счет поддержки центра московские производители несырьевой неэнергетической продукции проводят b2b- и b2g-переговоры с потенциальными покупателями столичных товаров в Африке», — добавил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Также экспортерам столицы активно помогает государство. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку.