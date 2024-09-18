Лифтостроительный завод Серпухова стал лауреатом национальной премии

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) стал лауреатом национальной премии. Инновационная лифтовая кабина, разработанная совместно со студией Артемия Лебедева, заняла второе место в народном голосовании в категории «Лучший дизайн транспортных средств», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Модель лифта управляется искусственным интеллектом и технологиями интернета вещей (IoT) Кабина оснащена интерактивным зеркалом, которое предоставляет сводку о погоде, делает комплименты и поздравляет с праздниками. Также в ней установлен эргономичный поручень с крючками для сумок и зонтов, который можно использовать как сиденье.

Кроме того, Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ), входящий в ГК «Садовое кольцо», объявил о коллаборации с известным российским дизайнером Артемием Лебедевым. Первая в России интерактивная кабина лифта, разработанная в сотрудничестве с Лебедевым, была представлена на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.