Лидеры рынка поддержат детские и спортивные бренды на конкурсе «Знай наших»

В начале апреля в России стартовал третий конкурс растущих российских брендов под названием «Знай наших». За первую неделю после запуска конкурс привлек более 400 заявок от представителей 58 регионов России. Детские и спортивные бренды в рамках конкурса получат поддержку от лидеров рынка, об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив .

Больше всего заявок на участие в конкурсе поступило из Москвы, Башкирии, Татарстана, а также Московской, Самарской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Кемеровской области.

Основная цель конкурса заключается в поддержке развития перспективных отечественных брендов, включая детские и спортивные, в различных регионах страны. Заявки на участие принимаются до 15 мая. Благодаря конкурсу у брендов появится шанс получить необходимую поддержку от ведущих игроков рынка.

За последнюю неделю в категорию «Потребительские товары», которая пользуется особым спросом среди пользователей, зарегистрировали 92 новых бренда. Эти продукты способствуют повышению удобства, красоты и экологичности повседневной жизни. Партнеры по различным подкатегориям вносят свой вклад в увеличение популярности этих брендов.

«Это не просто конкурс — это реальный лифт для развития бизнеса. Партнерство с лидерами рынка дает участникам то, что нельзя купить за деньги: экспертизу, рекламу и доступ к миллионам потребителей. Лидерство категорий „Инновации для здоровья и красота“, „Косметика“ и „ЭКО“ демонстрирует, насколько востребованы сегодня проекты, сочетающие инновации, качество и заботу о потребителе», — рассказал главный управляющий директор, главный стратег ВЭБ.РФ, заместитель директора направления «Новый бизнес» АСИ Михаил Хомич.

О детских товарах

В категории «Детские товары» сотрудничество установлено с «Детским миром», который является одной из наибольших розничных сетей в России, специализирующейся на продукции для детей. Эта сеть предоставляет обширный выбор товаров от местных и международных производителей, охватывающий все необходимое для ребенка: начиная от комфортных подгузников и стильной одежды, до безопасных игрушек и качественного детского питания.

Главные победители будут приглашены на личную встречу с руководителями площадки «Детский мир», где им предоставят экспертные консультации и ответы на важные вопросы. Кроме того, они получат снижение комиссии на 50% в течение двух месяцев и полугодовую скидку на маркетинговые инструменты. Участники, попавшие в топ-15, также получат 50% скидку на маркетинговые услуги в течение трех месяцев. Наконец, финалистам будет предоставлен специальный бонус в виде приглашения на обучающую лекцию о работе с площадкой «Детский мир».

Как поучаствовать

Предприниматели могут подать заявки на участие в конкурсе до 15 мая на сайте знайнаших.аси.рф. В этом году конкурс проводится по пяти основным категориям и нескольким специальным. Церемония награждения победителей состоится летом 2025 года в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

Участники конкурса получат шанс участвовать в образовательных программах, продвигать свои продукты на рынках и в сетях сбыта, а также получить поддержку со стороны СМИ.