Льготный заем поможет обновить фармпроизводство «Биннофарм Групп» в Серпухове

Производственная площадка «Алиум», входящая в состав фармацевтической компании «Биннофарм Групп», получит льготный заем от фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) для реализации проекта по модернизации производственных мощностей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Подмосковный ФРП одобрил предоставление льготного займа компании в размере 150 млн рублей. Средства пойдут на разработку и закупку технологического оборудования, его установку и подготовку к серийному производству. Общий объем инвестиций в проект составит почти 190 млн рублей. Запуск производства запланирован на начало 2026 года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания планирует выпускать на модернизированном оборудовании лекарственные средства для симптоматического лечения боли, терапии симптомов хронических заболеваний вен, лечения язвенной болезни желудка, противоэпилептические и урологические препараты. Реализация проекта приведет к увеличению выпуска упаковок лекарств на 935 тыс.в месяц.

«Чтобы соответствовать самым современным стандартам производства лекарственных средств, выпускать необходимые для рынка объемы препаратов, «Биннофарм Групп» ежегодно реализует проекты по модернизации собственных площадок. Привлеченные средства помогут увеличить объемы производства и расширить ассортимент продуктов, выпускаемых на заводе в Серпухове», — отметил корпоративный директор по производственной деятельности «Биннофарм Групп» Анатолий Ягленко.

Завод «Алиум» — одна из пяти производственных площадок ведущей российской фармацевтической компании «Биннофарм Групп». Предприятие производит рецептурные и безрецептурные препараты разных терапевтических групп: пульмонология, неврология, кардиология, гастроэнтерология, инфекционные и простудные заболевания, флебология, урология, антибиотики и антисептики, болеутоляющие.

Промышленные предприятия могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых. Самые популярные программы — «Импортозамещение» и «Приобретение оборудования». Ознакомиться с программами ФРП РФ можно по ссылке, а узнать больше о программах ФРП МО — на сайте.

Больше информации о поддержке бизнеса доступно на инвестиционном портале Подмосковья и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В прошлом году, по словам губернатора, в регионе было открыто чуть более 20 импортозамещающих предприятий. В этом году в плане открыть еще 50, и 54 предприятия — в 2024 году.