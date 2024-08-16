сегодня в 09:20

Лекция об искусственном интеллекте пройдет на форуме-фестивале «Москва 2030»

На открытой лекции «Экономика будущего: заменит ли искусственный интеллект человека?» расскажут о том, как искусственный интеллект, нейросети и большие данные меняют нашу повседневную жизнь и экономику города уже сегодня и какие перемены ждут нас в будущем, сообщили в департаменте экономической политики и развития города Москвы.

Лекция пройдет 20 августа в парке «Зарядье» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

По уровню внедрения ИИ столица является одним из мировых флагманов – в столице используется свыше 90 решений с применением искусственного интеллекта, от обеспечения безопасности до высокотехнологичной медицины.

Модератором открытой лекции выступит Михаил Комаров, профессор департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. О настоящем и будущем искусственного интеллекта будут рассказывать Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу компании «Яндекс» и профессор ИТМО; Валерий Карпов, начальник лаборатории робототехники Курчатовского института; Елизавета Прокофьева, директор Департамента анализа данных, цифровых решений и технологий в здравоохранении Московского центра инновационных технологий в здравоохранении; Алексей Власов, партнер и коммерческий директор подразделения digital-интеграции Notamedia

Лекция пройдет 20 августа в малом амфитеатре парка «Зарядье» с 18:00 до 19:30. Вход на лекцию свободный!