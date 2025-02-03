Курс турецкой лиры рухнул до исторических значений

Зафиксирован новый исторический минимум курса турецкой лиры, сейчас она торгуется по 36 лир за доллар, сообщает «Коммерсант» .

По информации Investing.com на 14:54 по московскому времени, курс вырос на 0,84%, до 35,9 лиры за доллар.

Снижение произошло на фоне отчетности Института статистики Турции. Ведомство сообщило, что годовая инфляция в стране в первый месяц 2025 года составила 42,12%. Данный показатель превышает прогноз, установленный на уровне 41,25%.

В начале 2023 года курс валюты был в районе 18 лир за доллар. Его снижение связывали с ослаблением валютного контроля со стороны турецких властей. В прошлом году лира подешевела свыше чем на 18% по отношению к доллару.