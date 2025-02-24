Курс рубля к юаню падал на открытии торгов в понедельник

Юань подорожал на открытии торгов утром в понедельник, а рубль ослаб. Курс китайской валюты составил 12,0475 рубля, сообщает «Интерфакс» .

Такое значение юань показал по итогам первых минут торгов на Мосбирже. Прирост составил 4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия.

Таким образом, юань укрепился: китайская валюта оказалась на 0,45 коп. выше уровня действующего официального курса.

По словам экспертов, рубль ослаб в рамках коррекции после роста, который был зафиксирован на предыдущей неделе. Нацвалюта тогда укреплялась за счет ожиданий устранения геополитической напряженности и активности экспортеров. При этом упала и стоимость доллара, закрепившись на уровне 88 руб.

Эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов спрогнозировал, что на этой неделе рубль после небольшого ослабления снова укрепится. По его словам, курс юаня будет 11,9 руб., а курс доллара — 87 руб.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко сообщил, что рубль стал перспективной валютой на развивающихся рынках в 2025 году. По его словам, в основном на курс повлиял геополитический фактор.