Курс рубля к юаню демонстрирует уверенность на Мосбирже

Финансист спрогнозировал курс юаня к рублю с 24 по 28 февраля

Рубль чувствует себя уверенно по отношению к китайскому юаню на Московской бирже. На стороне российской национальной валюты — грядущий пик налоговых выплат, перспективы мирных переговоров, а также жесткая риторика денежно-кредитной политики ЦБ РФ, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Давления мировым позициям китайского юаня по-прежнему добавляет внешнеэкономическая риторика нового президента США, отметил эксперт. При этом способны немного снизить градус напряженности заявления госсекретаря США о необходимости поддерживать отношения с Китаем.

«Не в пользу юаня и сообщения о том, что в минувшем году общий товарооборот между Германией и КНР сократился, а сам Китай уступил США пальму первенства главного торгового партнера Германии», — отметил Тимошенко.

В фокусе внимания находится очередное сохранение Китайским ЦБ базовой ставки неизменной. Подобное действие ожидалось заранее, поэтому заметного влияния на валютные рынки оно не окажет, считает эксперт.

По его прогнозу, торговый диапазон юаня с 24 по 28 февраля составит 12,00-12,50 рубля.