Курс евро превысил 115 рублей впервые с марта 2022 года

сегодня в 14:11

Курс евро на Forex превысил 115 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро на международном внебиржевом валютном рынке Forex превысил 115 рублей впервые с 23 марта 2022 года, сообщает РИА Новости . Цена на доллар на площадке также превысила 109 рублей впервые с марта 2022 года.

Торги евро на Forex не проводятся из-за санкций против Московской биржи, отмечает издание.

Утром 27 ноября курс евро на Forex вырастал до 113 рублей, доллар был выше 107,7 рубля.

Центробанк России 27 ноября заявил следующие курсы валют по состоянию на 14:10 по московскому времени: 110,4943 рубля за евро, 105,0604 рубля за доллар и 14,4449 рубля за китайский юань.

Тем временем акции «Газпрома» рухнули почти до 1 доллара, практически приблизившись к историческим минимумам в рублевом выражении. Эксперты связывали ситуацию с ослаблением российской нацвалюты и общим падением рынка РФ.

