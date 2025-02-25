Курс доллара будет важен для конкуренции российских и западных брендов

Курс доллара будет иметь огромное значение для конкурентной борьбы российских и западных брендов, в случае возвращения последних на рынок РФ. Пока курс американской валюты остаётся высоким, иностранные товары будут дороже, что позволит российским компаниям удерживать свои позиции на рынке, сообщила РИАМО управляющий партнер SKY Consulting Group, руководитель комитета по ОАЭ и странам Персидского залива Ассоциации экспортёров и импортеров Кристина Танцюра.

«Курс доллара играет ключевую роль в конкурентоспособности российских и западных брендов. Пока он остаётся высоким, иностранные товары будут дороже, что позволит российским брендам сохранять свою позицию. Однако если курс доллара снизится, зарубежные компании смогут предложить более выгодные условия, и это осложнит положение российских производителей», — прокомментировала эксперт.

По ее мнению, возвращение международных компаний усилит конкуренцию, что в целом благоприятно для рынка. Однако российским брендам, особенно небольшим, придётся бороться за выживание. Некоторые из них могут замедлить рост или даже уйти с рынка, говорит Танцюра.

«В любом случае в долгосрочной перспективе усиление конкуренции приведёт к повышению качества товаров и развитию рыночной среды», — резюмирует эксперт.