Курс американского доллара на внебиржевом рынке упал ниже 80 рублей

К 17:15 по московскому времени американская валюта упала в цене ниже отметки в 80 рублей, об этом свидетельствуют данные investing.com , сообщает «Говорит Москва» .

Доллар торгуется ниже 80 рублей. Его можно было купить за 79,45 рубля.

Согласно официальному курсу Центробанка на 30 июля, американская валюта оценивается в 82,2197 рубля.

Ранее эксперты рынка сообщили РИАМО, что в ближайшие две недели ожидается повышенная волатильность курса доллара к рублю. Заявления американского лидера Дональда Трампа создают геополитическую неопределенность, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. В свою очередь, продажи валютной выручки экспортерами поддерживают рубль, добавил он.