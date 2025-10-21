Курица, яйца, овощи стали дороже: что будет с ценами на продукты в России

сегодня в 10:46

В России снова дорожают яйца из-за увеличения цен на логистику

Как сообщает Росстат, в течение последнего месяца на территории России наблюдается рост цен на курицу, яйца и овощную продукцию. Ведущий аналитик одной из финансовых организаций Данил Ковалев рассказал, что инфляция на продовольственные товары остается в целом умеренной и во многом обусловлена сезонными факторами, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Ковалева, традиционно в сентябре и октябре повышаются цены на яйца, мясо, молочные продукты, а также импортные овощи и фрукты. Это связано с увеличением затрат на корма и сырье, ростом тарифов на транспортировку и электроэнергию, а также с сезонным уменьшением предложения продукции отечественного производства.

Эксперт также отметил, что подобные ценовые колебания являются нормальным явлением и не оказывают существенного влияния на покупательскую способность населения. Весной ожидается снижение цен.

Аномальные погодные условия, наблюдавшиеся весной, привели к сокращению урожая отечественных овощей, в частности огурцов, помидоров и картофеля. Особенно заметным стало подорожание картофеля, большую часть которого сейчас импортируют из Беларуси.

Цена: картофель — 58 руб./кг в августе, 60 руб./кг в октябре (увеличение на 3%).

Динамика цен на сливочное масло демонстрирует противоположную тенденцию. За прошедший месяц стоимость килограмма этого продукта в Москве снизилась до 1100 рублей, что на 2,5% ниже, чем в предыдущем месяце. Данное снижение обусловлено уменьшением спроса и увеличением предложения.

Цена: сливочное масло — 1128 руб./кг в августе, 1100 руб./кг в октябре (снижение на 2,5%).

Рекордный вылов красной рыбы привел к значительному снижению ее стоимости осенью. Особенно это коснулось семги и форели, цены на которые упали почти на треть.

Цена: форель — 880 руб./кг в августе, 750 руб./кг в октябре (снижение на 15%).

После некоторого периода стабильности вновь наблюдается рост цен на яйца, которые за последний месяц достигли 130 рублей за десяток. Причиной являются увеличение затрат на логистику и сокращение предложения на рынке.

Цена: яйца куриные — 123 руб./10 шт. в августе, 130 руб./10 шт. в октябре (увеличение на 5%).

Увеличение стоимости курицы продолжается уже несколько месяцев. Основная причина — удорожание кормов для птиц, которое составило 70%, что заставляет производителей увеличивать производственные затраты.

Цена: курица — 492 руб./кг в августе, 500 руб./кг в октябре (увеличение на 1,5%).

