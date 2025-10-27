Курьеры в Москве в среднем получают по 20,5 тысяч рублей ежедневно

Московские курьеры в день зарабатывают в среднем по 20,5 тыс. рублей. Это самая большая зарплата в сфере по России, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль».

Сфера курьерских услуг оказалась одним из драйверов самозанятости в РФ. В 2025 году доставка стала почти самым популярным способом подработки в разных регионах России. В сфере задействованы тысячи исполнителей.

Топ-два российских регионов, где курьеры зарабатывают больше всего денег в 2025 году, — Москва и Петербург. При этом количество исполнителей активно растет в Республике Татарстан и Краснодарском крае.

В среднем в России курьеры зарабатывают 48,3 тыс. рублей в месяц. При этом в Москве доставщики зарабатывают в среднем 20 529 рублей ежедневно. В Санкт-Петербурге за день можно получить от 5 до 13 тыс. рублей.

