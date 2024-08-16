Купецкая: в Мытищах реализуются 26 инвестпроектов на сумму 21,7 млрд рублей

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая во время рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказала, что в округе реализуются 26 инвестпроектов на сумму 21,7 млрд рублей, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

По словам Купецкой, проекты позволят создать 1,5 тыс. рабочих мест. В качестве примера она привела АО «Метровагонмаш», который завершит модернизацию производства в 2026 году. Белорусский холдинг «АМКОДОР» до конца 2026 года откроет административно деловой центр с обслуживанием своей техники.

Ранее Воробьев сообщил, что в регионе уже есть 69 индустриальных парков, четыре новых откроются в 2024–2025 годах.

«Если ты в голом поле хочешь развернуть производство, это всегда затратно: дороги, электричество потребуют огромных инвестиций, поэтому 69 индустриальных парков позволяют быстро выйти на стройку и реализовать свой инвестпроект. Загрузка индустриальных парков — 90%, именно поэтому запускаются 4 новых проекта, все они (займут — ред.) порядка 100 га. Это Ленинский, Дмитровский, Одинцовский и Раменский (округа — ред.)», — добавил Воробьев.