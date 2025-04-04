Купальники, гаджеты и самокаты: эксперт посоветовала, что покупать в апреле

Обновить летний гардероб лучше сейчас, пока не наступил пик спроса. В апреле бренды как раз запускают весенне-летние коллекции одежды и купальников. При этом на покупке кроссовок уже можно сэкономить — в апреле обычно начинаются первые скидки на весенние коллекции обуви.

Эксперт советует весной пополнить зимний гардероб: в начале апреля можно купить качественную одежду с большими скидками. Главное — выбирать базовые модели, которые будут актуальны не один сезон.

Как отметила Кузнецова, это не про спонтанные покупки, а про стратегию и планирование.

Если нужно обновить гаджет, то сейчас для этого самое время — обычно весной производители анонсируют новые модели и предлагают скидки на предыдущие.

Кроме того, не стоит затягивать с покупкой детского инвентаря. Если ребенку на лето нужен самокат, велосипед или ролики, то лучше успеть приобрести их до мая, когда начнется повышение цен.