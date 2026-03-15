Крым продолжит национализацию активов украинских олигархов

В крымском парламенте заявили о подготовке дополнительных решений по изъятию в собственность государства активов украинских олигархов, обнаруженных на полуострове. Об этом сообщил председатель парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости .

Ранее Константинов сообщал о том, что в бюджет республики по итогам 2025 года было зачислено 2,4 млрд рублей от реализации имущества, перешедшего государству у украинских олигархов.

«Будут новые решения. Мы занимаемся, работаем. В этом плане работа идет», — отметил Константинов.

Он также подчеркнул, что решения об обращении активов в государственную собственность являются окончательными и обжалованию не подлежат. По словам Константинова, существует четко прописанная правовая процедура, действующая в России. Предприятия, уже переданные государству, проходят этап инвентаризации, на них назначается временное руководство, после чего следует организация торгов и продажа.

При этом он добавил, что инвесторам, не участвующим во враждебных действиях против России, беспокоиться за свое имущество нет причин. С осени 2022 года парламент Крыма принял целый ряд постановлений об изъятии имущества украинских политических деятелей и крупных предпринимателей, связанных с киевским режимом и осуществляющих антироссийские действия. Выявлением подобных активов занимается специальная антитеррористическая комиссия.

Глава республики Сергей Аксенов указывал, что вырученные от продажи средства будут, среди прочего, направлены на поддержку участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В перечень имущества, переданного государству и впоследствии реализованного с торгов, вошла, в частности, квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.