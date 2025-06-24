Крупные российские банки начали снижать ставки по вкладам

После недавнего заседания совета директоров Центробанка России, где обсуждалась ключевая ставка, крупнейшие российские банки, входящие в двадцатку лидеров, снизили процентные ставки по вкладам, сообщает «Царьград» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Июньское решение о снижении ключевой ставки до 20% спровоцировало общее уменьшение ставок по рублевым вкладам. Индекс вкладов, рассчитываемый «Финуслугами» на базе депозитных продуктов двадцати ведущих банков России, подтверждает данную тенденцию. Практически все кредитные организации продемонстрировали одинаковую реакцию: процентные ставки в банках рассматриваемой группы заметно снизились.

Единственным исключением стало незначительное увеличение ставки на 0,5 процентных пункта по трехмесячному вкладу в одном из банков, которое, однако, сопровождалось уменьшением ставок по другим депозитным продуктам. В среднем после заседания Банка России процентные ставки снизились в диапазоне от 0,81 до 1,22 процентного пункта, а с начала 2025 года — в диапазоне от 2,75 до 3,81 процентного пункта.

На 23 июня 2025 года средняя ставка по трехмесячным вкладам без особых условий в ведущих банках зафиксирована на уровне 18,77%. Полугодовые депозиты оценены в среднем в 18,08%, а годовые — в 17,29%. Наиболее высокие предлагаемые ставки достигают 20,50% для трехмесячных, 19,30% для полугодовых и 19,50% для годовых депозитов. Минимальные значения составляют 17,20%, 16,33% и 14,68% соответственно.

6 июня Центробанк России впервые за почти три года, с сентября 2022 года, уменьшил ключевую ставку до 20% годовых, скорректировав ее с исторически максимального уровня в 21%. На этой пиковой отметке ставка оставалась более семи месяцев, начиная с конца октября прошлого года. Несмотря на принятое решение, регулятор сохранил нейтральную позицию и не обозначил дальнейшие планы. Дальнейшие действия будут определяться скоростью и устойчивостью замедления инфляции, а также снижением инфляционных ожиданий.