Крупнейшие технологические компании США за сутки лишились 760 млрд долларов

В ходе торгов на бирже ведущие американские технологические компании за сутки потеряли 760 млрд долларов капитализации, сообщает «Коммерсант» .

Речь идет о таких компаниях как Microsoft, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta*, Tesla и Visa. Накануне на торгах акции компаний значительно снизились — от 3% у Apple и Amazon до более чем 12% у Tesla. При этом индекс NASDAQ 100 потерял более 1 трлн долларов.

По мнению аналитиков, это произошло из-за беспокойства инвесторов касательно активного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Компании вкладывают миллиарды долларов, однако не получают существенной прибыли.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия запретила инвесторам ЕС выкупать акции у россиян. Отечественные инвесторы 12 августа текущего года планировали продать через Национальный расчетный депозитарий физическим и юридическим лицам ЕС активы на 35 млрд рублей.