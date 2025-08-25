Крупнейшие банки выступили против гигантских штрафов на нарушение прав заемщиков

Крупнейшие банки России выступили против введения гигантских штрафов за нарушение прав вкладчиков и заемщиков. Их сумма может достигать 1% от капитала банка, то есть доходить до 1 млрд рублей, сообщает РБК .

Письмо с просьбой изменить законопроект, предусматривающий мегаштрафы, подписали глава ВТБ Андрей Костин, глава Сбербанка Герман Греф, глава Т-банка Станислав Близнюк и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Они предлагают заменить штрафы на взыскание в размере не более 500 млн рублей.

Подписанное главами банков письмо получат председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред правительства РФ — руководитель аппарата правительства страны Дмитрий Григоренко, руководитель администрации президента России Антон Вайно и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее Греф поделился своими ожиданиями на 2026 год. По его словам, этот период будет сложным для банков и бизнеса. Фактическое развитие событий будет определяться геополитической ситуацией, динамикой увеличения ВВП и решениями Центробанка по ключевой ставке.