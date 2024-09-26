Крупнейшая криптобиржа Binance продолжила работать с россиянами
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Крупнейший онлайн-сервис обмена цифровых валют Binance продолжил работать с рядом российских пользователей, сообщает РБК.
Криптобиржа подтвердила, что обслуживает россиян. Однако отмечается, что речь идет об ограниченном круге пользователей.
Представители Binance рассказали, что продолжение работы с россиянами связано с необходимостью гарантировать сохранность их цифровых активов.
При этом, по их словам, криптобиржа соблюдает «санкционное регулирование» и вызванные этим ограничения в отношении физических и юридических лиц.
В 2023 году Binance заявила, что отказывается работать в России. Криптобиржа продала свой бизнес в РФ и обязалась прекратить свою деятельность на территории страны.
Ранее эксперт Александр Пересичан назвал криптовалюту удобным инструментом для обхода санкций. Однако, по его словам, операции с виртуальными монетами проще отследить и «заморозить» средства.