Крупнейшая криптобиржа Binance продолжила работать с россиянами

сегодня в 20:09

Крупнейший онлайн-сервис обмена цифровых валют Binance продолжил работать с рядом российских пользователей, сообщает РБК .

Криптобиржа подтвердила, что обслуживает россиян. Однако отмечается, что речь идет об ограниченном круге пользователей.

Представители Binance рассказали, что продолжение работы с россиянами связано с необходимостью гарантировать сохранность их цифровых активов.

При этом, по их словам, криптобиржа соблюдает «санкционное регулирование» и вызванные этим ограничения в отношении физических и юридических лиц.

В 2023 году Binance заявила, что отказывается работать в России. Криптобиржа продала свой бизнес в РФ и обязалась прекратить свою деятельность на территории страны.

Ранее эксперт Александр Пересичан назвал криптовалюту удобным инструментом для обхода санкций. Однако, по его словам, операции с виртуальными монетами проще отследить и «заморозить» средства.