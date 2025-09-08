Кредиты под вопросом: зачем в РФ ужесточают правила подтверждения доходов

Эксперт-экономист Максим Чирков заявил, что с этого года граждане России, желающие получить кредит, должны подтверждать свои доходы документально и официально, сообщает АБН24 .

«Переход на использование исключительно официальных данных снижает риски для банковской системы, так как подтвержденные доходы более стабильны и прогнозируемы, что снижает риск невозврата кредита», — сказал специалист.

По его словам, таким образом Центробанк реализует политику, направленную на увеличение прозрачности доходов населения. В сочетании с доступностью кредитных продуктов это может послужить мощным стимулом для вывода экономики из тени.

Однако банковский сектор сталкивается с определенными трудностями. Прежде всего, первое время при расчете кредитоспособности клиентов будет учитываться только подтвержденный доход, что приведет к его снижению.

В результате часть клиентов, обладающих реальной платежеспособностью, формально не сможет получить заем. Банки прогнозируют рост числа отклоненных заявок, особенно от граждан, занятых в неформальном секторе или получающих зарплату неофициально.