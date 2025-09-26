Эксперт назвал кредиты, на которые не распространяется период охлаждения

сегодня в 12:14

Эксперт Морковкин: период охлаждения не распространяется на займы до 50 тыс руб

В России с 1 сентября 2025 года действует период охлаждения по кредитам. Это означает, что у заемщика есть несколько часов или даже дней (в зависимости от суммы кредита) после оформления кредита, чтобы передумать и отказаться без каких-либо штрафов, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

По его словам, при этом на ряд займов период охлаждения не распростятся.

Если заемщик берет кредит от 50 до 200 тыс. рублей — деньги доступны только спустя 4 часа после подписания договора. Если кредит больше 200 тыс. рублей — то через 48 часов. В течение этого времени можно отказаться от кредита без последствий, напомнил эксперт.

При этом период охлаждения не распространяется на:

займы до 50 тыс. рублей;

ипотеку;

образовательные кредиты;

автокредиты;

если оформляете кредит в магазине;

если есть поручитель или созаемщик;

если это рефинансирование без увеличения суммы долга.

