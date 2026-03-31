Корм для грызунов взлетел на 34%, а сухой для кошек — подешевел: что с ценами
Фото - © Ира Орлова / Фотобанк Лори
В России зафиксировано разнонаправленное изменение цен на корма для животных: если сухие рационы для собак и кошек за год подешевели, то влажные корма, а также питание для грызунов и птиц значительно прибавили в цене. Сильнее всего подорожал корм для грызунов (+34,3%), а наибольшее снижение показал сухой корм для кошек (-14,4%), рассказали РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».
Для исследования были отобраны корма для животных разных производителей без учета акционных предложений в торговых сетях городов России.
В «Ценозавре» зафиксировали следующее изменение цен за год:
- корм для собак сухой (600 г): -5,3%, средний ценник — 267,6 рубля.
- корм для собак влажный (85 г): +5,9%, средний ценник — 36,8 рубля.
- корм для кошек сухой (400 г): -14,4%, средний ценник — 314,4 рубля.
- корм для кошек влажный (85 г): +21,1%, средний ценник — 46,6 рубля.
- корм для грызунов (400 г): +34,3%, средний ценник — 141,9 рубля.
- корм для птиц (500 г): +14,8%, средний ценник — 124,7 рубля.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.